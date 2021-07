Legislatura de la 4T será recordada por su doble moral y su incompetencia: colectivos

“La LX legislatura será recordada por su doble moral su incompetencia y su insensatez” sentenciaron colectivos frente al Congreso local, donde protestaron por el bloqueo constante a iniciativas ciudadanas, como la propuesta para la despenalización del aborto y la ley de personas desaparecidas.

Este jueves, la última sesión de la legislatura encabezada por diputados de Morena, el PT y el PVEM, fue celebrada en medio de un operativo policiaco, agentes, patrullas y vallas impidieron el paso a integrantes de organizaciones ciudadanas que reclamaron la omisión de diputados y exigían el cumplimiento de acuerdos en mesas de trabajo.

Al concluir el periodo ordinario de sesiones, se descartó un periodo extraordinario para “legislar pendientes” y no se prevé aprobar ninguna ley o reforma antes del 14 de septiembre, cuando de manera definitiva concluya la LX Legislatura.

“La ciudadanía organizada, las feministas, las familias de víctimas de desaparecidos no olvidaremos su desdén, su omisión y su falta de compromiso con nuestros derechos”, gritaron frente al inmueble representantes de colectivos.

Desde las 11:00 horas integrantes del colectivo “Voz de los desaparecidos” en Puebla, se manifestaron pacíficamente para exigir la aprobación de la iniciativa ciudadana presentada por Estefanía Rodríguez Sandoval, del partido Morena, que fue elaborada por familiares de víctimas y el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana.

La iniciativa fue presentada desde el 15 de julio de 2020. Gabriel Biestro, quien presidía entonces la Junta de Gobierno del Poder Legislativo — antes de participar como candidato en las elecciones— prometió su estudio. Desde entonces la iniciativa está en la congeladora.



María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos —- madre de Juan de Dios Núñez Barojas, desaparecido en “el Triángulo Rojo” junto con sus amigos Abraham y Vicente Basurto Linares, desde el 28 de abril de 2017 en Palmar de Bravo—- condenó la actuación de los diputados.

“Increíble que una legislatura mande a la congeladora una ley que urge para el estado que ocupa uno de los primeros lugares en desapariciones forzadas en el país. Ya no sé cómo calificar esto. Obedecen al gobernador, para imponernos una ley dictada por él y descartar la ciudadana, esa iniciativa que ha sido redactada desde el infierno, desde el dolor, desde la realidad. Desde el alma de las búsquedas desesperadas. Es una infamia la que el gobernador Miguel Barbosa Huerta, comete contra las familias, es un miserable. El 21 de mayo le hicimos llegar la iniciativa congelada, pero su incapacidad de ver y escuchar le lleva a imponer una ley de escritorio. Barbosa está en deuda con las familias. Tenemos miedo de su gobierno, de su represión, de su violencia, no teníamos que ser recibidos por la fuerza pública».



Familias convencidas de la urgencia de ley de desaparecidos anunciaron un plantón afuera del Congreso en espera de la sesión extraordinaria para la aprobación de la propuesta de ley.

Por la tarde, grupos feministas se unieron a los reclamos de la incompetencia en la legislatura poblana, ante el bloqueo policiaco, cerraron la calle de la 16 de Septiembre, con la mantas donde se leía «Niñas, no madres».



“Así nos recibe la LX legislatura del Congreso del Estado de Puebla. Así quiere pasar a la historia una legislatura con “mayoría progresista”, leyó, entre policías y pañuelos verdes, Natalí Hernández Arias, presidenta del Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social (Cafis).



“Que no se nos olvide que mientras esta legislatura aprobaba fast track iniciativas que demandaba el Gobierno del Estado, al resto de propuestas ciudadanas las mandó a la congeladora. La ciudadanía organizada, las feministas, las familias de víctimas de desaparecidos no olvidaremos su desdén, su omisión y su falta de compromiso con nuestros derechos”.



Durante el manifiesto recordó la jornada del diálogo ciudadano por la despenalización del aborto que durante 14 días celebró el parlamento abierto.

“Hicimos presencia activa en redes, en la discusión legislativa y en las calles. Fue esta legislatura la que desechó estos esfuerzos, fueron ustedes quienes simularon, fueron ustedes quienes firmaron un acuerdo donde se comprometieron a subir al pleno, a más tardar el 15 de abril, la discusión sobre la despenalización del aborto y hoy 15 de julio se van sin cumplir su palabra”

“Esta legislatura, la que prometía ser “la más progresista”, recibió iniciativas para discutir la despenalización del aborto desde mayo de 2019, dos años no le alcanzaron para atender esta demanda. Ustedes pasaran a la historia como esa 4T conservadora, esta legislatura será recordada por su doble moral, su incompetencia y su insensatez”, sostuvo.

“Pero no se preocupen, nosotras no olvidamos, a muchas y muchos de ustedes los veremos en la siguiente legislatura, nosotras estamos acostumbradas a luchar y hoy nuestra causa y nuestra exigencia por el aborto legal, seguro y gratuito está más fuerte que nunca”

Natalí Hernández Arias