Leonora Carrington, la inquebrantable dama del surrealismo

Leonora Carrington nació un día como hoy, 6 de abril, pero de 1917. Fue una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista. Produjo pintura, escultura, grabado textil y joyería. Además, también exploró en la narrativa con géneros como la dramaturgia, novela y cuento.

Carrington dio vida a obras que mezclan la autobiografía con la ficción. Seres fantásticos brotan de sus creaciones, a menudo animales míticos que nos refieren a la cultura celta, la cábala y la literatura fantástica. Leonora se relacionó con los artistas surrealistas más destacados de su tiempo, de los cuales también aprendió. Convivió con Max Ernst, Remedios Varo, André Bretón y Luis Buñuel.

Nació en Lancashiere, Inglaterra. Durante su infancia creció rodeada por los mitos celtas, pues se los contaba su madre, su abuela y su nana. Todas ellas eran irlandesas y le hablaban de las antiguas razas míticas de su país.

Max Erns, uno de los artistas más destacados del movimiento surrealista, fue su primer amor. También fue su vínculo para integrarse, en los años 30, al grupo de surrealistas de André Bretón, Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray, Lee Miller y Luis Buñuel. También convivió con Pablo Picasso. Todos ellos la recibieron como una de sus principales musas y aclamaron su talento. Esto propició el desarrollo de su obra.

Vivió varios años en París, pero su estancia allá se vio interrumpida por el avance de la Segunda Guerra Mundial. Su esposo, Ernst, fue arrestado y ella escapó a España. Después fue a Lisboa, donde conoció al escritor mexicano Renato Leduc, con quien se casó y marchó a vivir a México en 1941. Dos años después la pareja se divorció.

En México se hizo amiga entrañable de Remedios Varo y Elena Poniatowska. Esta última fue su confidente durante más de 50 años. Incluso le contó vivencias aterradoras, como cuando ingresó a un hospital psiquiátrico en Santander porque perdió la cabeza a raíz de su amor por Max Ernst.

Leonora Carrington desarrolló todo su potencial artístico en México. Con su lenguaje pictórico demostró que era «un personaje delirante, maravillo», tal y como Octavio Paz la describió en una ocasión. «Un poema que camina, que sonríe, que de repente abre la sombrilla, que se convierte en un pájaro que se convierte después en pescado y desaparece».

Algunas de sus obras más conocidas con «The Inn of the down horse», «Green Tea», «And then we saw the daughter of the minotaure», entre otras. Por otro lado, en el campo de la literatura sobresalen «La casa del miedo», «La trompeta acústica», «memoria oval» y «la puerta de piedra».

En tierra azteca formó una familia al lado del fotógrafo húngaro Emir «Chiki» Weisz, con quien tuvo dos hijos. Con excepción de algunos años en Nueva York y Chicago, Carrington pasó el resto de su vida en México. Se unió al movimiento feminista en los 70 y produjó el poster «Mujeres Conciencia». Murió en 2011 a los 94 años de edad.

Foto: Agencias.

