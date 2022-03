Ley de Movilidad primero debe ser avalada en el Congreso de la Unión: Barbosa

La iniciativa de Ley de Movilidad del Estado de Puebla no será presentada al Congreso hasta que haya una Ley General aprobada y publicada en decreto, así lo adelantó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el mandatario anunció que su administración está trabajando “desde hace meses” con un proyecto al respecto, el cual será presentado cuando se apruebe a nivel nacional.

Explicó que, cuando esto suceda, los estados deberán presentar una ley particular, la cual debe estar apegada a la general.

“En el caso de la Ley de Movilidad, nosotros tenemos un proyecto desde hace meses y decidimos no presentarlo porque en la Cámara de Diputados está en discusión la Ley General (…). Para nosotros no puede arrancar, hasta que veamos una Ley General, porque si la hay los estados estaremos obligados a tener una particular, conforme a los lineamientos”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla