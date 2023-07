Liberan a la famosa Tiktoker Yulissa Mendoza por robo en joyería de Antara

Fue liberada Yulissa Mendoza, famosa tiktoker que fue detenida junto con un presunto implicado en el robo a una joyería Berger, en Antara Polanco; un juez determinó que lleve su proceso en libertad.

Este jueves 6 de julio de 2023 se llevó a cabo una audiencia en el Reclusorio Norte, donde un juez de control concedió el cambio de medida cautelar para firmar periódicamente ante autoridades judiciales.

Se espera que sea liberada la tarde de este jueves, después de que su representación legal pague una fianza.

Mientras tanto, familiares de la joven ya la esperan afuera de las instalaciones del Reclusorio Norte.

En entrevista para los medios, Isabel Mendoza, hermana de Yulissa, señaló que, aunque espera la llegada de críticas, se llevó un mal proceso por el caso del robo a la joyería.

“Mi hermana nunca estuvo vinculada, se llevó mal un proceso. Sé que van a llegar muchas críticas, pero no importa, el que nada debe nada teme. No nos teníamos porque esconder, si su equipo de trabajo tampoco, y no podemos juzgar a las personas porque las veamos, todos somos una familia trabajadora”. Isabel Mendoza, hermana de Yulissa