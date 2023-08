Libros SEP: nada que ver con el comunismo, señalan expertos

Los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), son objeto de polémica por su contenido y la nueva forma de enseñanza que plantean, y aunque algunas críticas son infundadas e incluso absurdas, sí presentan errores o aspectos que no tendrían que pasarse por alto.

Especialistas de la educación coinciden en que es falso el señalamiento de que los textos tienen contenido comunista, aunque reconocen que existe una carga ideológica afín al gobierno en turno, como ha ocurrido con administraciones pasadas.

Docentes de nivel básico reconocen que el cambio del modelo educativo parece positivo, aunque prevén que su aplicación enfrentará resistencia de padres y madres de familia, además de que los resultados dependerán del contexto y características de cada institución.

A la par del debate en el plano político y legal, en redes sociales abundan la confusión y la desinformación, mientras que en padres o tutores crecen las dudas de si los libros son eso que se dice de ellos y si serán distribuidos a tiempo para el ciclo escolar 2023-2024.

La doctora en Educación, Laura Angélica Bárcenas Pozos, enfatizó que es común que cada gobierno plasme su sello ideológico en los libros y materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero esto no significa que los nuevos textos sean comunistas.

En el programa “Conversaciones con El Ciudadano”, el doctor Humberto Morales Moreno, del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, de la BUAP, señaló que el discurso sobre el comunismo en los libros no es nuevo, ya que en otros momentos históricos grupos conservadores han dicho lo mismo.

Aclaró que en el contexto actual la acusación carece de sustento, porque los libros de la SEP no promueven el comunismo ni hacen apología de sus líderes o ideólogos y mucho menos se sugiere “acabar” con el sistema capitalista.

“Creo que es cíclico; siempre hay posturas encontradas con cada libro. La idea del comunismo volvió a surgir por el pleito de ideologías que actualmente existe en el país. Entonces no sorprende que haya grupos que hablen en ese tono (…), son muchos textos, hay que leerlos primero. Yo no he acabado de leerlos, pero en lo que he visto no dicen nada de acabar con el capitalismo”

Doctor Humberto Morales Moreno

Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, de la BUAP