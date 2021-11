Lidia Hernández contribuye a cambiar el paradigma de las matemáticas en México

Lidia Hernández Rebollar tuvo una infancia ordenada y disciplinada. Su padre le inculcó el valor de la responsabilidad y el autocontrol, y le acercó juegos que potenciaron su imaginación y capacidad de abstracción. Su interés por las Matemáticas despertó a edad temprana, ciencia en la cual se formó en la BUAP desde el pregrado hasta el posgrado. Con su trabajo y empeño ha contribuido a cambiar el paradigma de la enseñanza tradicional de las Matemáticas, para hacer de esta ciencia un bien más tangible en la construcción de un país más educado.

“Siempre hacía cuentas, resolvía problemas y me atraía mucho un reto matemático que no sabía resolver, y no paraba hasta encontrar la solución; así se me formó el hábito de pensar. Para mí nunca fue difícil, era divertido”

Lidia Hernández Rebollar

Doctora