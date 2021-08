Lionel Messi está negociando con el París Saint-Germain

Después que el Futbol Club Barcelona anunció la partida de su más grande figura, Lionel Messi reveló que está negociando con el club francés París Saint-Germain (PSG).

En rueda de prensa, Messi admitió que es una posibilidad de migrar a Francia, pero no hay nada cerrado, pues hay otros clubes que lo contactaron.

“Bueno sí es una posibilidad. Ahora no tengo nada arreglado con nadie. Hubo muchos clubes interesados, que me llamaron pero no hemos cerrado nada. Y bueno, la verdad es que sí estamos hablando con el París”

Lionel Messi

Futbolista argentino