Listo, decreto del gobierno sobre certificado de vacunación en Puebla

El gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que ya está listo el decreto para prohibir la entrada a lugares cerrados a personas que no presenten su certificado de vacunación.

Este decreto se aplicará pese al desacuerdo de activistas, posición que respeta. Mencionó que en la responsabilidad del ejercicio de gobierno, se aplicará -el decreto- para el cuidado de la población, “con cosas reales no con declaraciones”.

“Es un derecho humano de todos. Pero no voy a controvertir. Porque si alguien quiere controvertir conmigo en ese sentido, no le entro. Aquí ejercemos nuestras funciones de gobierno, respetando a la gente. Soy el principal encargado de que se cuide a Puebla. Con cosas reales, no con declaraciones. Por favor. Los activismos sociales déjenlos de dónde vienen. Ya en Puebla ocupan otras posiciones, bueno que el activismo lo dejen allá. Aquí están en una sociedad responsable.”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla