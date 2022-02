Llama López Obrador injerencista a secretario de Estado de EU

Por Antonio Baranda/Agencia Reforma

Luego que ayer el secretario de Estado de Estados Unidos pidiera a México mayor rendición de cuentas en los casos de periodistas asesinados, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Anthony Blinken actúa de manera injerencista.

«Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado. Y si el jefe del departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado»