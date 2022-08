Llegarán a Puebla tratamientos paxlovid para covid-19

La Secretaría de Salud (SS) estatal, informó que en los próximos días llegarán a Puebla mil 300 tratamientos de paxlovid, un tratamiento antiviral de Pfizer que se utiliza para tratar a pacientes con covid-19.

En videoconferencia, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, informó que el fármaco será distribuido por el gobierno federal. El pasado 4 de agosto, se recibieron 180 mil tratamientos para el país.

El funcionario estatal explicó que, al momento, no hay una fecha exacta para su llegada, pero señaló que estará “muy regulada” su aplicación, toda vez que sólo será suministrado por los servicios de salud del estado.

En este tenor, exhortó a los poblanos a no “dejarse engañar” porque en los hospitales privados este tratamiento no va a existir.

“Aún no llega a Puebla, no sabemos cuánto nos van a mandar, aparentemente son mil 300 tratamientos, pero va a estar muy regulado, el sector salud es el único que puede dar el tratamiento que es de Pfizer. Toda la responsabilidad de darlo adecuadamente va por el sector público, a nivel privado no va a existir”

José Antonio Martínez García

Secretario de Salud estatal