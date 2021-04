Llegarán vacunas contra Covid-19 a más municipios de Puebla

Por Lorena Vázquez

Si conoces a personas mayores de 60 años de edad, en Puebla, que aún no han sido vacunados, te comunicamos que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, resaltó que la próxima semana iniciará la vacunación en municipios que no han recibido la primera inmunización.

Te recordamos que Zacatlán, Teziutlán, Tecamachalco, Atlixco aún aguardan a recibir un lote de vacunas para arrancar con la inoculación de las personas de la tercera edad, que conforman el primer bloque del esquema de vacunación en el país.

Martínez García adelantó que el proceso se efectuará de acuerdo a los protocolos aplicados en el municipio de Puebla, Cholula, Tehuacán y la Mixteca Poblana; por edad, letra del apellido y por colonia de residencia.

El titular de Salud en Puebla reconoció que aún están ajustando la logística, respecto a los días que designarán para llevar a cabo la jornada de vacunación masiva para los adultos mayores de 60 años en todo el estado.

La Secretaría de Salud destacó que en la zona de la Mixteca poblana, el avance de vacunación contra el Covid-19 va al 48.33%. Se han aplicado 20 mil 117 vacunas.

En el municipio de San Andrés Cholula culminó la vacunación, donde aplicaron ocho mil 265 unidades del biótico de laboratorios Pfizer-BioNTech. Mientras en el municipio de Tehuacán inició la aplicación de segundas dosis.

Este viernes, la Secretaría de Salud federal informó que, de acuerdo a sus registros, el país lleva 10 semanas de la epidemia a la baja.

En cuanto al semáforo epidemiológico, hay ocho estados en verde, al sumarse Oaxaca y Nuevo León, cinco en naranja y 19 en amarillo. El próximo lunes no habrá ninguna entidad en color rojo o riesgo alto.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se han aplicado 10 millones 984,869 dosis hasta el momento, pero al finalizar este viernes se habrán superado las 11 millones de inyecciones.

Sobre el caso de un paciente que recibió la vacuna de AstraZeneca y que registró trombosis, López-Gatell explicó que han aún sido pocos casos, cuatro por cada millón de dosis aplicadas, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha continuado con la recomendación de seguir aplicando este fármaco, a pesar de que ya algunos países la suspendieron.

En más información sobre la pandemia por Covid-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este viernes en Palacio Nacional, que se vacunará la próxima semana.

“A veces los hijos los convencen o ya se dieron cuenta que vacunaron al vecino o al amigo y no tuvo problemas; entonces para la segunda llegan los que no lo hicieron en la primera dosis; entonces esperamos que esto también suceda, que cuando se vayan a la segunda, los que no asistieron puedan asistir y darles más seguridad, por eso yo me voy a vacunar aquí para decirle a mis compañeros veteranos de que no hay problema”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México