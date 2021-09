Lluvias registran niveles históricos en Puebla; resultaron afectadas 70 viviendas

POR REDACCIÓN

Inundaciones en viviendas y calles se registraron la noche del miércoles 8 de septiembre de 2021, tercer día consecutivo de intensas lluvias que se registran en la ciudad de Puebla. Unas 70 casas resultaron afectadas en la ciudad de Puebla por las lluvias de los últimos días informó el titular de Protección Civil en Puebla, Gustavo Ariza Salvatori.

El titular de la Secretaría de Protección Civil dijo que anoche se superó “la cantidad de lluvia del pasado lunes, alcanzando un histórico de 72 mm hasta este momento, NO salga de casa, NO intente cruzar calles inundadas, NO se resguarde bajo objetos que puedan caer”.

En la unidad habitacional Xilotzingo y en la intersección del mercado Xilotzingo y Valsequillo, muy cerca de Ciudad Universitaria de la BUAP, hubo autos varados y los vecinos debieron agilizar el tráfico vehicular apoyando a los automovilistas.

#PCInforma | Personal de @PCPueblaCapital realiza limpieza de alcantarillas en la 10 sur y 103 poniente

Se brinda apoyo a automovilista

Se retira basura para flujo del agua

En el Bulevar 5 de Mayo y la 18 Poniente, elementos de Protección Civil municipal retiraron un árbol caído de aproximadamente 20 metros, y brindó apoyo a familias en el Fraccionamiento Lomas del Valle, lo mismo que a habitantes de la colonia La Joya, donde usaron motobombas para retirar el agua de las viviendas

#PCInforma | Personal de #RescateUrbano de @PCPueblaCapital brinda apoyo a familias de la Col. La Joya

Se hace uso de motobombas para retirar el agua de las cisternas y viviendas

La tormenta provocó que de desbordara el lago del Club Britania La Calera, provocando que se inundaran parte de sus instalaciones.

En la 10 Sur y 103 Poniente se debieron destapar las alcantarillas y retirar basura para facilitar el flujo de agua; también en la colonia Universidades se retiró de basura de las alcantarillas.

Las mayores afectaciones, de acuerdo con reportes de Protección Civil y de los mismos ciudadanos, fueron en Avenida Las Torres y la 11 Sur, y en Avenida Municipio Libre.

#PCInforma | Personal de @AguadePuebla acude a la Colonia Universidades en Calle Sonora y Bulevar Valsequillo a fin de realizar desazolve de alcantarillas

Evita tirar basura y desechos en calles, ríos y barrancas

En la Avenida Atlixcáyotl, el agua acumulada sobrepasó los 50 centímetros de altura y los automovilistas debieron extremar precauciones.

Y en el Camino al Batán y Del Cobre un auto quedó varado en la 14 Sur y 87 Oriente.

#PCInforma | Elementos de #RescateUrbano de @PCPueblaCapital brindan apoyo a automovilista varado en Camino al Batán y Del Cobre.

Con cuidado al conducir respete los límites de velocidad

