Lo que sabemos sobre la película de «Soy tu fan»

La noche del martes 19 de julio Cinépolis difundió un teaser de la nueva cinta de «Soy tu fan», la serie que se transmitía por Canal Once y que fascinó a toda una generación.

La película de «Soy tu fan» promete continuar con la historia de Charly Peanuts y Nico. Durante años los fanáticos esperaron la continuación de esta historia, desde el final de su segunda temporada.

El adelanto que presentó Cinemex tiene una duración de menos de un minuto. En él aparecen algunos personajes de la serie, como Charlie y Nico, quienes cantan la canción de apertura de la serie.

«Soy tu fan» es una serie que se emitió por primera vez en 2010. Cuenta con dos temporadas; la primera contiene 13 capítulos. La segunda se estrenó en 2011 y cuenta con 14 episodios que se pueden reproducir en la página oficial de Canal Once.

La historia sigue a Charly (Ana Claudia Talancón) y Nico (Martín Altomaro), quienes desarrollan una relación que va por altos y bajos. Al final de la serie, Charly sale con Bruno (Bichir) y tiene una relación estable; mientras Nico se reencuentra con un amor de la infancia.

Sin embargo, las cosas no salen bien y ambos se reencuentran en un viaje en globo que parece indicar que la llama entre ambos todavía no se apaga. Ahora parece que al fin sabremos qué sucedió con los protagonistas, aunque todavía no hay detalles específicos de la trama de la película.

«Soy tu fan», la película, no tendrá como escenario la Ciudad de México, pues durante la primera mitad del 2021 se grabó en las playas de Acapulco.

Las creadoras de la serie original argentina, Dolores Fonzi y Constanza Novick, regresan para desarrollar la historia. El elenco original de la serie también regresa. La película será una producción de BFT Media.

