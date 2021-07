Logran acuerdo para pago de quincena a personal de la Udlap

En medio del conflicto que se registra en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Armando Ríos Piter, rector designado por el nuevo patronato nombrado por el gobierno estatal, informó que quedó resuelto el pago de salarios al personal que labora en esta casa de estudios.

Luego de que el lunes, tras tomar posesión, el exsenador reconoció que no tenían la información, ni el manejo de las cuentas bancarias para realizar los pagos de nómina de esta quincena, la rectoría emitió un boletín en el que anuncia que llegó a un acuerdo con la Dirección General de Recursos Humanos.

El rector Ríos Piter consideró que este hecho representa “una acción prioritaria” para el restablecimiento de todas las actividades en la UDLAP.

También informaron sobre el encuentro que tuvo Ríos Piter con los representantes sindicales de la institución, a fin de impulsar acuerdos que permitan la operación “normal” de la casa de estudios.

Asimismo, hizo referencia a la reunión que sostuvo con el titular de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano Pérez.

En ese sentido, Ríos Piter garantizó que el pago de salarios de quienes laboran en la UDLAP está garantizado así como el regreso a clases el 10 de agosto.

A dos semanas de la toma de la universidad por la policía del gobierno de Puebla, dio a conocer que este 14 de julio, ante notario público, entregó a la rectoría los registros de la nómina para poder hacer la dispersión de los recursos correspondientes.

Armando Ríos Piter señaló que este “paso representa un avance muy importante en la búsqueda por estabilizar de manera pronta y definitiva el trabajo en la universidad y es posterior a una serie de trámites realizados tras la resistencia de entregar la información”.

Ríos Piter aclaró que el 10 de agosto será el regreso a clases presenciales y que deberá ser autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla.

“El 10 de agosto se ha planteado el esquema del regreso, aún no he platicado con ningún vicerrector”, declaró al medio e-consulta.

También dijo que no han recuperado la cuenta de las redes sociales de la UDLAP en la que se especifica que el regreso a clases es el 9 de agosto.

“Así como no nos quisieron dar la cuenta de los bancos y pusieron en riesgo que la gente estuviera o no la nómina correcta, nos pusieron en un viacrucis (…) lo mismo ocurre con las cuentas de las redes sociales, no las han querido entregar y están generando una acción que obviamente confunde, distrae, sesga la información”.

Armando Ríos Piter, nuevo rector de la Udlap