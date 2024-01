López Dóriga explota contra Marko Cortés por revelar acuerdos en Coahuila

El periodista Joaquín López-Dóriga arremetió contra el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, tras revelar un acuerdo político en Coahuila.

López-Dóriga tachó a la oposición de «pendejos» por priorizar notarías y posiciones en lugar de centrarse en ganar la elección presidencial. En el escenario político mexicano desde 2018, el periodista ha mantenido una posición crítica hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Tras la divulgación por parte de Marko Cortés del acuerdo en Coahuila, Joaquín López-Dóriga criticó fuertemente al líder del PAN, llegando a cuestionar directamente sus motivaciones: «¿Cuál es la verdadera intención de Marko Cortés? ¿Aspira a obtener notarías en Coahuila o a ganar una elección presidencial?»

Joaquín López-Dóriga continuó su crítica en redes sociales, acusando a PAN y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de hacer campaña en contra de la Presidencia de la República.

En un breve video, destacó la falta de visión de quienes buscan beneficios menores en lugar de pensar en grande, especialmente de cara a las elecciones cruciales de 2024.

“Sin duda son pendejos y no entienden no cabe duda que no entienden y desde el frente opositor siguen haciendo la campaña de los adversarios a la Presidencia de la República, como lo acaba de reconfirmar Marko Cortés al exigir públicamente al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, que le entreguen posiciones que habían acordado para apoyar a la campaña, esas posiciones incluyen hasta notarías, ¿de qué se trata Marko Cortés de tener notarias en Coahuila o de ganar una elección presidencial?, no cabe duda que los que no tienen mucho aquí y señala su cabeza, se van por lo poco porque no pueden pensar en lo mucho»

Joaquín López-Dóriga

Periodista