López Obrador compromete mayor atención a familias de desaparecidos

Pedro Villa y Caña, del periódico El Universal, inició la rueda de prensa de la conferencia matutina del último lunes de mayo de 2021.

Expuso al presidente la denuncia que hay una red de grupos de la delincuencia dedicados a la explotación sexual organizada.

En dicha red participarían maestros y directivos de escuelas que difunden y comercializan pornografía infantil.

¿En el gobierno federal tienen conocimiento sobre estas denuncias, sobre estos actos?

Andrés Manuel López Obrador contestó que es un asunto que ve la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Se combate todas estas acciones reprobables, indignas, que tienen que ver con el abuso de menores, y se tiene una actividad permanente” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Dijo que se atenderá “a la población más vulnerable, a los niños de estas agresiones, como es el caso de la protección a las mujeres”.

Niñas y niños pueden ser víctimas de #TrataDePersonas con fines de explotación sexual. Cuidar su integridad y tomar acción en contra de este delito es una responsabilidad de todas y todos. ¡No te calles! #Denuncia: #FEVIMTRA #AquíEstoy @UNODC_MX pic.twitter.com/KgRlwqw4yO — FGR México (@FGRMexico) May 31, 2021

Respalda usos y costumbres

Daniela Pastrana, de Pie de Página, expuso que hubo elecciones en Ayutla, Guerrero, con el sistema de usos y costumbres.

La reportera preguntó a AMLO sobre si está a favor de que existan herramientas legales para que los pueblos puedan tener autonomía.

El presidente López Obrador estuvo de acuerdo, “pienso que funciona muy bien la democracia comunitaria”

Las autoridades comunitarias son servidores del pueblo, porque los escogen en asambleas para dar servicio a la comunidad, enfatizó.

“Se empieza a dar servicio a la comunidad desde joven, se empieza como topil, como auxiliar, como policía, y se va así escalando y siempre pensando en la comunidad” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Las autoridades no cobran, los presidentes municipales no cobran, no hay corrupción”, destacó López Obrador.

Puntualizó que “es algo excepcional que desgraciadamente no se da en otros gobiernos municipales del llamado régimen constitucional”.

Contra viento y marea y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores ni al sabiondo de Zaid, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable. Terminamos gira en las hidroeléctricas del río Grijalva que están en proceso de modernización. pic.twitter.com/th2Q6XgAPx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 30, 2021

Quieren encontrar a familiares

En una segunda pregunta, la periodista de Pie de Página sacó el tema de las familias de desaparecidos que quieren encontrar a sus ausentes.

AMLO dijo que “estamos atendiendo a los familiares… estamos atendiendo todos estos casos, como nunca se había hecho”.

“Son asuntos complejos, pero estamos atendiéndolos, heredamos casos muy difíciles y se están atendiendo y se va avanzando, y es un compromiso que tenemos” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

López Obrador dijo que “la Secretaría de Gobernación no tiene otra función más importante que la de garantizar los derechos humanos”.

“Lo que más nos importa es que se atienda a los familiares de las víctimas, a los desaparecidos”, puntualizó.

Lamentó “todo esto que heredamos de la época de las masacres, de cuando se quería resolver la inseguridad sólo con medidas coercitivas”.

Hizo el compromiso de meterse más en el tema, “ayudar más en todo lo que pueda para que se resuelvan estos asuntos”.