López Obrador justifica difusión de datos de corresponsal del New York Times

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la crítica sobre la revelación del número de teléfono personal de Natalie Kitroeff, corresponsal del The New York Times, argumentó que la transparencia es prioritaria y que la libertad prevalece sobre las leyes de protección de datos.

El mandatario mexicano explicó que la periodista podría cambiar su número y defendió la acción aludiendo a la dignidad presidencial.

«Por encima de esos está la libertad (…) no puede haber ninguna ley (de Protección de Datos Personales) por encima de un principio sublime que es la libertad»

El presidente López Obrador criticó al New York Times por su cuestionario y desestimó el contenido del reportaje publicado, calificándolo como insustancial. También acusó al periódico de actuar con prepotencia y pidió una autocrítica.

“Ayer, que hizo el New York Times, que fue su reportaje, nada, fue como el parto de los montes. Parieron un ratón. Deberían hacer una autocrítica ese periodismo calumniador, falsario, al servicio de intereses creados y los mismos periodistas y famosos, que hasta los premian. Si ustedes calumnian, aquí hay réplica con todo, sea quien sea (…) Imagínense que termina el Presidente de México chantajeado, arrinconado en el banquillo de los acusados por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero. Por eso es muy importante la honestidad, porque eso da libertad. Yo no podría hacerlo si fuese un corrupto»

El jefe del Ejecutivo Federal expresó su preocupación sobre las posibles consecuencias de acusaciones infundadas por el New York Times que podrían afectar su reputación y la de sus hijos.

“Bajo el principio del hampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Quién me va a reparar el daño, a mis hijos?, que cuando pongan sus nombres, va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico. Eso no lo ven ustedes”