López Zavala ordenó matar a Cecilia Monzón; su sobrino es cómplice: FGE

El excandidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier López Zavala (Javier N.) es el actor intelectual del crimen de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, reveló la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, al referir que Jair N., el sobrino del político, fue uno de los cómplices.

A dos semanas de la ejecución de la abogada Cecilia Monzón Pérez en San Pedro Cholula, la FGE informó en un comunicado la detención de Jair N uno de los autores materiales, así como de Javier N y Santiago N, este último exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Puebla, quien presuntamente sería cómplice.

No obstante, aún falta la detención del segundo presunto autor material, Silvestre N, por el caso ocurrido el pasado 21 de mayo.

De acuerdo con el desplegado que emitió la Fiscalía, Cecilia Monzón recibió seis disparos, mientras conducía su camioneta, de parte de Jair N y Silvestre N, quienes iban a bordo de una motocicleta.

El hecho sucedió a las 09:50 horas, luego de que la activista saliera de su domicilio en San Pedro Cholula en su vehículo; cuando iba sobre calle Camino Real a Momoxpan con sentido a Privada Real del Caballero, a la altura del puente Periférico Ecológico, fue alcanzada por los dos sujetos quienes dispararon a una distancia de poco más de un metro.

Silvestre N y Jair N huyeron del lugar rumbo al Periférico Ecológico, hasta llegar a un inmueble, ubicado en Calle Universidad Autónoma de Tabasco y calle Universidad Autónoma de Nayarit, en donde escondieron la motocicleta, para luego salir con una camioneta, propiedad de Santiago N.

Posteriormente, Javier N se reunió con su sobrino Jair N, originario de Chiapas y quien se trasladó a dicho estado; en tanto Silvestre huyó a Veracruz.

Luego de dos semanas de investigaciones, la FGE logró obtener las pruebas suficientes para ejercer acción penal en contra de los cuatro sujetos.

La investigación comprendió entrevistas, la recolección y análisis de más de quinientas horas de videos, informes de georreferenciación telefónica, dictámenes periciales en materia de criminalística, medicina forense, química forense, genética forense, antropología social, lofoscopia y balística, inspecciones y un cateo.

A las 19:25 horas de este lunes, policías ministeriales detuvieron a Santiago Bárcena Álvarez, exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Puebla, en el centro histórico de la capital del estado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión sucedió a las 19:25 horas en la calle 6 Norte, entre la 10 Oriente y 12 Oriente, a un costado de los juzgados.

Bárcena Álvarez se mantuvo como delegado de la SRE en Puebla hasta octubre de 2019, cargo que mantuvo durante cuatro años.

Asimismo, también fue asistente del excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, quien también fue detenido este día, pero en la colonia Libertad.

Javier López Zavala fue detenido dos semanas antes de su boda religiosa con su pareja Guadalupe Masciel Mani Romero, de quien se conoce, es simpatizante del partido Movimiento Ciudadano.

La ceremonia estaba programada para el próximo viernes 24 de junio, a las 19:00 horas, en el templo de San Francisco Acatepec, Puebla.

Mientras el festejo sería en el salón la Quinta Tlapanco, en una de las haciendas más populares del municipio de San Andrés Cholula.

La mesa de regalos era en Liverpool, donde la pareja eligió como opciones sábanas de 3 mil pesos, colchones de 3 mil 220 pesos, instrumentos de cocina de hasta 2 mil pesos y baterías de cocina de 9 mil 800 pesos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión de López Zavala se realizó por policías ministeriales, a las 10:54 horas, en la colonia Libertad, en la calle 4 Sur, entre la calle 5 Oriente y la Avenida Reforma, cerca de una parroquia.

Javier López Zavala tiene 53 años de edad y es originario de Chiapas. Estudió Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública.

En 2004 fue coordinador general de campaña del entonces candidato del PRI a gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien lo designó como su titular de Gobernación en 2007.

Antes de tomar una de las posiciones más importantes en la administración de Marín, en 2005, Javier Zavala fue diputado local.

Para el 2010, Javier López Zavala contendió por la gubernatura de Puebla y perdió ante el panista Rafael Moreno Valle Rosas, quien por primera vez en la entidad impulsó una alianza con el PAN y el PRD.

La tarde de este lunes, Helena Monzón también confirmó que ya había detenidos por el caso de su hermana Cecilia, además hizo un llamado a las autoridades poblanas para dictar sentencia máxima en contra de los responsables.

Asimismo, hizo un llamado a la FGE y a las autoridades poblanas para que no dejen libres a los asesinos, así como para proteger los derechos de todas las víctimas en Puebla.

“Reivindicamos a una fiscalía que proteja los intereses de las mujeres, que el debido proceso lleve detenciones puramente formales, pedimos condenas máximas (…), que no haya salidas furtivas de prisión, que no haya detenciones, que no lleve a condenas”