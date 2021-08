Los 7 deportistas mejores pagados del mundo.

Si bien la pandemia golpeó duramente al deporte profesional, muchos atletas no han visto disminuidas sus ganancias. La mayoría de disciplinas tuvieron pausas de dos o tres meses y duraron otros 7 u 8 más sin publico. Sin embargo, los contratos previos y las ganancias que aún aseguran estos deportistas antes marcas y eventos permitió mantener el ritmo salarial.

A continuación te presentamos los deportistas mejores pagado a lo largo del 2020, según la revista Forbes:

Conor McGregor

Artes marciales mixtas: 180 millones de dólares

Los golpes no son la única virtud de Conor McGregor. El irlandés reinvirtió sus ganancias en una nueva marca de whiskey Proper Twelve; esto se suma a patrocinios recibidos de los videojuegos Dystopia y Contest of Heroes, así como el de la marca de moda Roots of Fight.

Lionel Messi

Futbolista: 130 millones de dólares

Su casi salida del Barcelona (en ese entonces) no fueron obstáculo para dejar de ser el futbolista mejor pagado. Diferente a McGregor, Lionel Andrés Messi percibió mas ganancias por los pagos de su club. Las cifras que manejan entre Football Leaks y el diario El Mundo, están entre 95 y 100 millones al año. Además, los patrocinios con Adidas, Pepsi, Konami, etc, son parte fuerte de sus ingresos.

Cristiano Ronaldo

Futbolista: 120 millones de dólares

Cristiano Ronaldo es una máquina de hacer dinero. Lleva varios años reinvirtiendo sus ganancias y creando marcas de ropa, lentes, fragancias, etc. Su apodo CR7 es sinónimo de riqueza y ha sabido explotarla al máximo. 31 millones vienen de su salario neto con la Juventus, el resto de marcas y patrocinios. Además, es el usuario con mas seguidores en Instagram en el mundo.

Dak Prescott

Jugador de fútbol americano: 107.5 millones de dólares

Los perdedores aún generan muchas ganancias y Dak Prescott lo confirma. A pesar de que los Cowboys no clasifican a playoffs desde 2018, y no han pasado de la ronda divisional desde 1995, tienen el atleta mejor pagado del mundo. Dak recibe 95.5 millones netos por parte de su equipo. El 2020 estuvo la mayor parte lesionado y aún así le alcanzó para llegar al numero tres de los deportistas mejores pagados.

Lebron James

Jugador de baloncesto: 96,5 millones de dólares

De nueva cuenta vemos un estadounidense en la lista. Y es que el deporte en Estados Unidos genera billetes al por mayor. Lebron James es el basquetbolista de mayor relevancia en su generación. Justo en 2020 le dio el Campeonato de la NBA a los Lakers después de varios años, que al final fungió en homenaje a Kobe Bryant. Nike y los audífonos Beats son de las empresas que mayor ganancias le dan a James. Cabe destacar que ha invertido en múltiples marcas, entre ellas el Liverpool FC que ganó en 2020 la Premier League inglesa.

Neymar Jr.

Futbolista: 95 millones de dólares

De nueva cuenta otro futbolista. Neymar cierra el tridente de los jugadores con mayor relevancia mediática en el deporte. Actualmente, el PSG le paga anualmente 61.5 millones de dólares por año. Esto se suma a múltiples patrocinios, entre ellos el de Puma; la marca deportiva lo hizo su figura principal en 2020, mismo que ya pasa con Nike y Cristiano y Adidas con Messi.

Roger Federer

Tenista: 90 millones de dólares

Lo deportivo no influyó en nada a Federer en 2020. Si bien, al igual que Prescott, estuvo lesionado todo el año, sus múltiples patrocinios le han permitido mantenerse en la élite en cuanto a ganancias. Y es que, a diferencia del jugador de americano, Roger Federer es una marca mundial reconocida a partir de sus logros en lo deportivo. Hasta la fecha se mantiene como el máximo ganador de Grand Slams de la historia del tenis, empatado con Rafael Nadal y Novak Djokovic. Sus patrocinios más fuertes son con los relojes Rolex y las marcas deportivas On y Uniqlo.