Los consejeros que se van del IEE

Tres nombres y una institución: Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, José Luis Martínez López, Juan Pablo Mirón Thomé y el IEE poblano. Tres partidas inminentes programadas para el 2 de noviembre; las golondrinas ya sobrevuelan el edificio del Instituto. Tres partidas que dejarán huecos desiguales en el cuerpo de consejeros electorales del estado de Puebla, y que deberán llenar en cuanto las posiciones queden vacantes. ¿Quiénes son ellos y ella?

Quien leva las anclas con los mayores logros es sin duda el Dr. José Luis Martínez López, por mucho el mejor preparado de los tres y acaso, bajo una mirada estricta, el único de aquella triada con méritos suficientes –méritos propios, se podría decir- para haber ocupado en cargo de consejero electoral del instituto. Además, al igual que quien esto escribe, considera a la cemita el mejor de los platillos típicos poblanos.

El Dr. José Luis Martínez López, académico conocedor en materia electoral, laboró entre 2008 y 2009 en la Coordinación de Asuntos Jurídicos del TEPJ, entre 2009 y 2012 como titular de la Unidad de Docencia y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y entre 2012 y 2015 como Consejero Electoral del Consejo General del Estado.

En 2013 fue muy crítico con la Reforma Electoral del INE, aseverando que no garantizaba la profesionalización de los OPLEs. Y es que para Martínez López, era prioritario que los puestos estratégicos de los órganos electorales fueran ocupados por personas con doctorado en derecho electoral. Es probable que el resto de sus compañeros consejeros lo hayan visto con malos ojos cuando dijo esto, aunque seguramente no tan malos como cuando admitió ante La Jornada de Oriente que el IEE implementó una deficiente cadena de resguardo en la elección de 2018, lo que incidió negativamente en la credibilidad que la institución presenta hasta hoy día ante la sociedad poblana.

En la alfombra de la política poblana, el pie de la licenciada Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo cuenta con el antecedente de haber sido consejera electoral local desde 2008.

Al pedirle que desglose la parte más divertida de desempeñarse como Consejera Electoral, la licenciada Luz Alejandra produce esta iluminada disertación:

Yo creo que la parte de poder compartir con otros… en mi caso ha sido así, ¿no?, con otros personajes que también han estado involucrados en el tema político y poder conocer experiencias nuevas, porque la diversión la encuentras ya una vez que tienes como que muy clara la parte, tienes a un lado la parte personal y te enfocas en la parte profesional, en la parte de no poder, o sea, de no mezclar una con la otra, porque eso es parte de un cuerpo colegiado. Entonces, no es tan fácil este… las pasiones dejarlas como de lado. (…) En mi caso, yo he sido consejera electoral durante cuatro procesos federales electorales en Instituto Nacional Electoral, luego en el Instituto Federal Electoral. Entonces, siento que una vez que eso ya se acomoda empiezas a disfrutar mucho y a divertirte y a conocer, y ya, por ejemplo, si hay decisiones del consejo, el apasionamiento entra, pero ya lo mesuras, pues ya vas disfrutando, ya las mismas posiciones, los posicionamientos, las críticas las vas tomando de una manera distinta.

Licenciada Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo