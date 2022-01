“Los retos que vienen”

Por Rafael Micalco

Sólo está derrotado aquel que ha dejado de luchar.

Manuel Clouthier

Cada inicio de año nos da la oportunidad de replantear las metas y objetivos por alcanzar, luego de pasar momentos cerca de nuestros seres queridos, mismos que nos ayudan a re-valorar que lo importante de la vida es vivirla con salud y al lado de ellos, comienza un más, con las fuerzas renovadas. A todas y todos quienes me prestan su atención les deseo un excelente inicio de año.

El Honorable Congreso del Estado de Puebla tiene como reto encontrar mecanismos eficientes para llegar a acuerdos que favorezcan a las y los ciudadanos, hoy todas las fracciones legislativas debemos anteponer los intereses generales a los particulares, entender que somos un núcleo formado por diferentes formas de pensar y asimismo representamos la pluralidad de la sociedad.

Pero es en ese recinto y en la actividad legislativa donde coincidimos todas estas diversas visiones para llegar a acuerdos por la vía democrática, donde el intercambio de ideas. La exposición de argumentos y el razonamiento dialógico busca actuar en favor del ciudadano a través de cada una de los representantes populares, tanto los que buscaron el voto directo de la ciudadanía como aquellos que llegamos por la vía plurinominal. Allí es también donde tentaciones como el mayoriteo, la cerrazón y la radicalidad producto de la obediencia a otros actores con poder externos a la llamada “casa del pueblo”.

Ahí radican los retos para cualquier Congreso, mantener una actitud de diálogo y mantener su independencia.

En otra “cancha”, la del Partido Acción Nacional iniciamos el año con una dirigencia entrante y un proceso de impugnación, luego de una campaña muy compleja y con visos desagradables de comportamientos no adecuados de algunos de sus colaboradores distraídos, de los contendientes. Finalmente tomaron protesta y posesión de cargo, ahora lo que sigue es sumar y dar los pasos necesarios para llegar al 2024 con toda la fuerza necesaria para derrotar a Morena y sus aliados.

Los retos sin duda deben ser unir o en su caso integrar al PAN con todas o la mayoría de sus partes, porque nos necesitamos todos y sin todos no seremos lo suficientemente fuertes para librar a Puebla y a México de los malos gobiernos. Y el segundo reto es sin duda avanzar en la dirección correcta, es decir: quienes son funcionarios de partido, dar buen testimonio, quienes tenemos un cargo de representación o fuimos electos, debemos dar testimonio de Acción Nacional, con ello estaremos cumpliendo lo prometido.

Luego vendrá sin duda articular al gran ejército de perfiles que nos representarán en las urnas, de manera que el triunfo sea la consecuencia de la suma de mujeres y hombres libres en la búsqueda de paz, tranquilidad, servicios, salud y solidaridad con los que menos tienen.

2022 viene con muchos retos, no perdamos de vista que el principal es mantener la salud porque la Pandemia aún no termina, sigamos cuidándonos y asegurando entornos seguros para los nuestros, actuemos con responsabilidad y solidaridad. Y no dejemos nunca de luchas por nuestros ideales que es el alimento de nuestro espíritu.

¡Feliz 2022! A darle.

Facebook: Rafael Micaco Méndez

