Los Simpson se despiden de histórico personaje tras 35 temporadas

Después de 35 años de acompañar a diferentes generaciones, la serie animada «Los Simpson» despidió a uno de sus personajes.

En el más reciente episodio de Los Simpson, titulado «Cremains Of The Day«, los espectadores presenciaron la muerte de Larry the barfly, un habitual de la Taberna de Moe.

Aunque Larry pasaba desapercibido para muchos, siempre estaba presente, acompañando a los personajes principales en la taberna. El episodio mostró cómo Homero, Moe, Lenny y Carl asisten al funeral de Larry, donde se dan cuenta de que sabían poco sobre él, a pesar de conocerlo durante años.

La madre de Larry hizo un tributo emotivo en el funeral, mencionando a los clientes habituales del bar y animándolos a que compartieran algunas palabras sobre él. Posteriormente, los cuatro amigos tienen la tarea de llevar las cenizas de Larry a su «lugar especial«, Serenity Falls, como un último acto de despedida.

Desde el primer episodio de Los Simpson en 1989, Larry Dalrymple formó parte del elenco secundario que frecuentaba la taberna de Moe. Aunque nunca fue un personaje principal, su presencia constante y su chamarra anaranjada lo convirtieron en un elemento familiar para los fanáticos de la serie.

El episodio 765 de la serie, que marca la muerte de Larry, ofreció una visión más profunda de su vida y personalidad, brindando un cierre a su participación en la serie. Aunque no era uno de los personajes más destacados, su partida dejó una impresión en los seguidores de Los Simpson.

Foto: Redes

