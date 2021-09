Luisa, significado de resiliencia y decisión

Bienvenidos lectores y lectoras de El Ciudadano México, a la octava Vida Excepcional. Recuerden compartir, pero principalmente inspirarse para seguir, no dejar de soñar y renacer una y otra vez…

La libertad es y será siempre tema controversial, más en la educación que se provee a los hijos, porque un exceso en cualquiera de sus extremos podría tiene resultados desastrosos.

María Luisa Solís Zepeda nos abre su mundo y comparte que su infancia fue afortunada, precisamente por esa libertad de la que gozó en casa con sus padres.

Reconoce que de niña fue muy traviesa y por rato malcriada, porque era la nieta consentida de ambas familias; y aquí aprovecha para abordar un tópico actual en la sociedad, el feminismo, al contar que su abuelo paterno era un feminista porque en todo momento fue comprensivo, amoroso, cariñoso; siempre daba lugar a su abuela, con respeto.

La primer influencia cultural que tiene es su padre, quien en tono alegre dice que él “compraba libros por metro”, y lo que más poseía era obras literarias de películas, porque también tenía un especial gusto por el cine.

Relata que aunque eran niños, y lo “normal” era que sus padres les compraran juguetes. Ellos debían decidir entre una peculiar pregunta “Qué quieren, libro o disco, (de acetato)”. Y era una experiencia emocionante y muy especial porque esta compra se hacía en una distinguida tienda de renombre en Puebla, más hace 30 años.

Luisa siempre eligió libro y su hermano disco. Lo que los marcó para toda su vida, porque ella no soltó las letras, expandiendo su gusto en la Licenciatura de Literatura, y él halló su vocación en la música y la radio.

Detalla que el primer libro que leyó, a los 7 años de edad, se lo obsequió su padre, a manera de que ella disfrutara los cuentos; así que le regaló “Cuentos para Verónica”, de una autora argentina. Expresa que esta lectura la traumó, porque era una historia trágica, ya que al personaje principal que era una niña a la que se le perdía su mamá.

Señala que no siempre fue una buena estudiante. Es primer grado de primaria en una escuela de su natal Viallalva, Tlaxcala, su profesora le amarró una mano para mantenerla quieta. Aunque modesta acepta que inteligente sí es, porque recuerda que fue a un concurso municipal de conocimiento cuando estaba en ese nivel académico.

En la secundaria y preparatoria, disfrutó al máximo de amistades que hasta ahora sus más de 40 años mantiene, se iba de pinta y priorizó la juerga; los estudios pasaron a segundo plano. Es más en el nivel medio superior no le dieron sus documentos a tiempo porque debía materias.

Sin embargo ya a los posteriores niveles de estudio les dedicó toda su concentración. Luisa estudió la carrera de Lingüística y Literatura Hispánica en la BUAP; así como la Maestría en Estética y Arte en esa misma universidad, y Doctorado en Ciencias del Lenguaje, a través de una cotutela entre la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad de Limoge en Francia.

Luisa remarca que no quería ser maestra, “no estaba en mis planes”, pero para ese entonces su padre los había abandonado por completo; los dejó sin sustento, compañía, “un amigo”, esto alrededor de los 26 años. “Ha sido, junto con la muerte de mi mamá, los dos momentos más difíciles de mi vida; porque se me fueron con diferencia de escasos cuatro meses”. Entonces debía con urgencia obtener dinero.

(Cabe hacer un paréntesis. Ella explica que a raíz de la pérdida de sus padres, se enfermó de ansiedad y depresión, pero curiosamente no al momento, sino casi 4 años después),

Su búsqueda de trabajo comenzó con un examen para secretaria, pero no tuvo suerte porque “no era tan buena con la máquina de escribir”, luego alguien le recomendó una preparatoria abierta, para dar clases, y dio la materia de inglés.

Después, se le escapa una risa, al contar que la prepa donde impartía las clases, quedaba de paso del Colegio Cultural, (institución educativa, cerca del Paseo Bravo de Puebla). Y “Creí que ahí la cultura era lo principal”. En esa escuela dio por medio año la asignatura de Literatura. Pero también llevó su currículum a la Universidad del Altiplano, y al mismo tiempo le dieron oportunidad de dar clases de retórica en la Facultad de Comunicación, en Diseño Gráfico, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Así, poco a poco, fue creciendo su presencia en la máxima casa de estudios en Puebla; hasta llegar a ser parte del programa de Semiótica de la BUAP, lo que le brindó la oportunidad de concursar por una plaza de tiempo completo, la consiguió y comenzó a dar clases de lingüística y literatura en la Facultad de Filosofía, de 2008 a 2009.

Para 2013 llegó a ser cofundadora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA), hasta hora, en donde instruye a sus estudiantes en las materias de:

Como mentora, Luisa cuenta que lo más difícil que ha vivido pasó hace dos años. Algo que radicalmente cambió su forma de ejercer su profesión. Porque afirma que tras este incidente “quedé muy lastimada como profesora”.

“Yo les explique, a unas alumnas que querían denunciar a unos presuntos acosadores, de acuerdo a las leyes, cómo se tipifican los delitos de tipo sexual, trate de decirles, que hay diferencias entre acoso, hostigamiento, violación, y que a veces la línea entre uno y otro es muy ambigua, sutil…”

“Traté de explicarles todo esto. Pensé que no me había dado a entender, pero pregunté a otros alumnos y sí me habían entendido, el caso es que unas chicas, pues no sé si tergiversaron lo que dije, o lo descontextualizaron tras contarlo a un periódico, el cual dijo, sin mi nombre, que yo les había dicho (a las chicas), que no importaba si el profesor les metía el dedo, porque no es delito”

