Exigen docentes de Puebla pago retroactivo, advierten marcha

Docentes del magisterio poblano acusan a las autoridades federales y a las estatales por retener su pago retroactivo, desde mayo del presente año.

A través de un comunicado, maestros adscritos a la matrícula del Sistema de Educación Pública (SEP) informaron que el pasado 15 de mayo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, autorizó un aumento en el salario del magisterio a nivel nacional, pasando de 10 mil a 16 mil pesos.

Pero señalaron que las autoridades no han efectuado dicho aumento para los integrantes del magisterio federal ni estatal.

Señalaron a José Luis González Morales y a Alfredo Gómez Palacios, líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 23 y 51, respectivamente, de hacer caso omiso a sus solicitudes para solucionar este problema, pues acusaron que se han dedicado únicamente a la venta de plazas.

Por tal motivo, comentaron que en caso de que las autoridades hagan caso omiso a su petición, realizarán una marcha pacífica los próximos 10 y 11 de noviembre a las 9:00 horas, desde la China Poblana hasta Casa Aguayo, en forma de protesta para que les hagan válido su pago retroactivo y se les devuelvan los vales de despensa que les retiraron desde abril pasado.

En el mismo contexto, los maestros recordaron que hace un año, durante el gobierno del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el extitular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, no les quería hacer válido el aumento de su salario, motivo por el que realizaron una manifestación en las calles de la capital poblana para que se les respetara dicho aumento.

La titular de la SEP, Isabel Merlo Talavera, informó que el gobierno del estado de Puebla está consciente del rezago del retroactivo salarial de los docentes, por lo que indicó que está trabajando en conjunto con el gobierno federal para solucionar este problema.

Asimismo, comentó que se está analizando la viabilidad de devolver a los maestros los vales de despensa, motivo por el que se mantiene una mesa de diálogo para reactivar dicho apoyo.

Al ser cuestionada sobre la fecha en que los docentes podrían recibir el pago reatroactivo, dijo que desconoce con exactitud cuándo podría solucionarse dicha situación, pues comentó que es competencia del gobierno federal.

“Sería muy aventurado, muy irresponsable de mi parte, no soy más que la secretaria de Educación, no tengo la capacidad para decidir porque no son recursos que salgan del gobierno del estado”