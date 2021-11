Mañana concluirá cómputo de votos para renovar dirigencia local del PAN

Por Jesús Arróniz

En entrevista para los medios de comunicación, Pablo Rodríguez, vocal de la comisión electoral indicó que aún tendrán hasta este martes 16 de noviembre para concluir el cómputo de votos y mandarlo al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para su validación.

«Hay todo un proceso, la comisión tiene que hacer un computo, del cómputo se tiene que mandar al Comité Ejecutivo Nacional, para su validación, la comisión no entrega ninguna constancia de mayoría, de acuerdo a la convocatoria el cómputo se tiene que celebrar en el transcurso de los dos primeros días siguientes a la elección, como la elección fue ayer (domingo 14 de noviembre) se dispone del día de hoy y de mañana para hacer el cómputo»

Por esta razón la comisión no ha podido hacer oficial algún resultado, aunque el conteo rápido favorece a:

Pablo Rodríguez detalló que en el transcurso de este lunes han seguido llegando los paquetes provenientes del interior del estado a las oficinas del Comité Directivo Estatal, sin especificar sí ya llegaron todos.

«La comisión no ha dado ningún resultado, durante la tarde de ayer, la noche y está mañana se han recibido paquetes, se ha convocado la sesión ahora para ya abrir los paquetes y entonces iniciar el cómputo, y del cómputo se desprenderá quién será el ganador(a), ahorita no tengo ningún dato, no sé cuántos paquetes han llegado»

Pablo Rodríguez

Vocal de la comisión electoral