Mañana o pasado mañana ingresarían rescatistas a mina en Coahuila, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador previó que mañana o pasado mañana los buzos y rescatistas puedan ingresar a la mina accidentada en Coahuila hace seis días para sacar a los 10 trabajadores que quedaron atrapados, una vez que disminuyan los niveles de agua, ya que las condiciones actuales no permiten que desciendan, aseguró la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

La funcionaria informó que tras el ingreso del dron submarino ayer, se determinó que no existen aún las condiciones para que bajen los rescatistas, por lo que las labores este martes se concentrarán en disminuir los niveles de agua, ya que en el pozo 2 faltan 10.4 metros, en el pozo 3 hacen falta 11.3 metros y en el otro pozo faltan 16.4 metros.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que María Elena Álvarez-Buylla vaya a dejar el Conacyt para ser la nueva titular de la Secretaría de Educación Público en reemplazo de Delfina Gómez Álvarez, quien será la candidata de Morena para la gubernatura del Estado de México.

“No, porque la necesitamos donde está, todavía no termina y ha hecho un trabajo extraordinario (…), tiene 3 cualidades cuando menos es profesional, y si hay duda, fue, no en este gobierno, sino en los anteriores, Premio Nacional de Ciencias, es una mujer honesta y tres tiene dimensión social, tiene convicciones y piensa en el pueblo, entonces por eso no va a ir a educación”, dijo.