Mañanera inicia con cohetones

Manifestantes de la Unión de Pirotécnicos protestaron a las 7:00 horas frente a Palacio Nacional con cohetes.

Hicieron retumbar el inmueble donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dicta su conferencia mañanera.

La Unión de Pirotécnicos pide que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía no interfiera con sus actividades en Tultepec.

Al inicio de la conferencia, López Obrador detalló su propuesta de extender el programa Sembrando Vida a Centroamérica.

Plantea exponerla a su homólogo de EU, Joe Biden, para frenar la migración hacia Estados Unidos.

AMLO explicó que su oferta mantendrá ocupados a los migrantes durante tres años plantando y cuidado árboles frutales y maderables.

Pasados ​​los tres años en el programa podrían tener derecho a una visa de trabajo temporal de seis meses para ir a Estados Unidos.

Después de otros tres años ya podrían tener derecho a nacionalizarse como estadounidenses.

López Obrador anunció que el próximo jueves 22 de abril sostendrá una reunión virtual con Joe Biden, para abordar la migración desbordada.

Propondrá a Biden que dé visas de trabajo a quienes planten árboles en el sureste de México y en Centroamérica.

El mandatario explicó que el sábado 17 de abril se reunió con Carlos Slim para evaluar el avance en las obras del Tren Maya.

La empresa de Slim trabaja en 220 kilómetros de la obra, abordaron la instalación de durmientes y el balastro, piedra especial para colocar los rieles.

Para finalizar, anunció que el próximo 21 de abril el gabinete se seguridad presentará un informe.

Explicaría el tema del ordenamiento de policías en el país, luego de casos de abuso de fuerza y ​​asociación delictuosa.

El mandatario hizo el señalamiento que a los policías no se les apoya bien.

«Se les culpa de no funcionan, de que no cuidan y lo peor de que se asocian a la delincuencia, pero también no hay en todos los casos sueldos justos”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México