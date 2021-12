Mandatario poblano aún insatisfecho con resultados en seguridad

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, informó durante su tercer informe de labores, que su administración enfrenta a la delincuencia, pero no está satisfecho.

Dijo que para evitar la corrupción al interior de los cuerpos policiacos cambiará a los elementos de manera continua, “no me temblará la mano”. Aseveró que el objetivo de la Seguridad Pública “es que la gente viva sin miedo”.

Barbosa Huerta detalló que su gobierno invirtió 4 mil millones de pesos para comprar patrullas y armamento con el fin de fortalecer al régimen policial.

Ante ello afirmó que la estrategia de Seguridad Pública de su gobierno, es de contención, pero no se una “solución final”. No obstante, resaltó que durante su mandato los índices delictivos han bajado desde el primer día que entró a su encargo.

Miguel Barbosa subrayó que su administración trabaja en una estrategia contra el crimen, específicamente contra el robo a combustible, el robo a trenes, al transporte público, el robo a personas, domicilios y contra el narcotráfico, detalló en su discurso.

Informó que el objetivo de su gobierno es que cada municipio se haga responsable de su seguridad, y se puedan crear las coordinaciones regionales para mejorar el combate al crimen.

“Hay 2 mil presos a partir de que llegamos a la administración. Las mafias se renuevan, pero no vamos a parar, no vamos a dejar a nuestra Puebla abandonada en manos de la delincuencia. Aquí en mi gobierno no hay vínculos de los mandos superiores”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador