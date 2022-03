Mantendrán ingreso permanente de policías en SSP de Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que hay un déficit “muy grande” de policías en el estado de Puebla, por lo que la convocatoria para que se integren a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es permanente.

Durante la habitual conferencia de prensa, el mandatario poblano explicó que se necesitan más elementos para la renovación de los mismos y para cubrir las áreas en donde no los hay.

Reveló que cientos de policías que estaban en áreas administrativas desaparecieron. Asimismo, adelantó que más de 100 cadetes serán incorporados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla capital.

Sin embargo, aceptó que los uniformados necesitan mejores condiciones de trabajo, a pesar de que cuentan con servicio médico, seguridad social y su salario ha aumentado en 20 por ciento.

El titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, aceptó que hay un incremento en los homicidios dolosos en Puebla, producto de las bandas criminales locales que se disputan las plazas.

Advirtió que si se dejan crecer estos actos, el grupo criminal que se imponga dominará los espacios en la entidad y el problema se complicaría más.

“Tenemos que reconocer que se han incrementado los homicidios dolosos en el estado y tiene que ver, no es reduccionista la explicación, porque lo tenemos definido por investigaciones, una lucha entre bandas locales (…). No permitiremos que haya una organización delictiva triunfadora en algún lugar de Puebla, vamos a resolverlo porque de no hacerlo, las consecuencias, pueden ser el dominio de la vida pública y privada en regiones”