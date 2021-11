Mantiene Augusta ventaja en la dirigencia del PAN; COE sin emitir resultados preliminares

La fórmula «Unidos Podemos Todo», integrada por Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Marcos Castro Martínez, mantiene una ventaja de mil 131 votos sobre su contrincante Genoveva Huerta Villegas en la renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), aunque la Comisión Organizadora de la Elección (COE) aún no da los resultados preliminares.

De acuerdo con información proporcionada a El Ciudadano México, este martes 16 de noviembre concluyó el cómputo de los votos de la jornada electoral del pasado domingo, que arrojó como resultado 5 mil 756 votos para la planilla de Díaz de Rivera, en contraste a los 4 mil 625 sufragios que obtuvo Genoveva Huerta Villegas, quien buscaba la reelección.

Además, se reportó que faltan 30 paquetes electorales y sólo se computaron 78.

Hasta ahora se desconoce la razón de por qué no llegaron y no se ha emitido un mensaje de parte del COE, que dirige Leonor Popócatl Gutiérrez. A lo anterior se suma que tres centros de votación, entre ellos Huejotzingo, que no abrieron.

Los mil 131 votos de ventaja que mantiene la exregidora capital con la posibilidad de ser nombrada presidenta del Comité Directivo Estatal, en medio de señalamientos de irregularidades de la elección por parte de políticos afines al exmorenovallismo.

La Comisión Organizadora de la Elección de Acción Nacional, que preside Leonor Popócatl Gutiérrez, sesionó desde el día lunes y hasta la madrugada de este martes, para realizar el cómputo estatal de la elección; sin embargo, públicamente no ha emitido alguna cifra oficial de los resultados preliminares.

Comisión Organizadora no responde

A pesar de que este medio intentó buscar a la presidenta de la COE, Leonor Popócatl Gutiérrez para conocer más sobre el tema electoral del PAN, si ya tienen una cifra final o si se han promovido denuncias por los señalamientos que hicieron ambas planillas sobre las irregularidades cometidas el pasado 14 de noviembre, hasta el momento no ha respondido.

“Se nos van a sumar todos”

En entrevista en un espacio radiofónico, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Marcos Castro Martínez señalaron que a pesar de que son los virtuales ganadores no les han entregado el acta de validez de la elección, misma que será emitida desde la cede nacional.

“Hoy a las casi 3:00 de la mañana se terminó el conteo, se hace un acta sobre el conteo, se establecen cuantos votos tuvo cada quien y además, se elabora otra acta en la que se relata todo lo sucedido durante la sesión que empezó el domingo y terminó hoy a las 3:00 de la mañana y se manda a México, al CEN, para su análisis”, explicó. Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández

Candidata del CDE del PAN

Reafirmaron que mantiene la ventaja sobre la planilla de Genoveva Huerta, con 10 puntos porcentuales y mil 300 votos, de acuerdo con la captura de votos y las sabanas de las votaciones. Denunciaron la perdida de algunos paquetes electorales; sin embargo, esto no podría en riesgo la elección.

La virtual presidenta negó que exista una división al interior del PAN en Puebla, pues desde su dirigencia se les tenderá la mano a todos y se hará un trabajo de concordia; además, este sólo fue un proceso electoral interno y la unión del panismo logrará que se gane en las elecciones del 2024, que incluyen la presidencia de la República, el gobierno estatal, senadurías, diputaciones federales y locales, así como alcaldías.

“Habrá algunas cúpulas del otro lado que nos cuesten más trabajo, o que incluso no quieran sumarse. Pero estamos seguros que la militancia de todo el estado, e incluso aquellos que votaron por la otra opción, se nos van a sumar, porque todos somos panistas. El adversario está afuera,” reafirmó. Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández

Candidata del CDE del PAN

¿Dónde está Genoveva Huerta?

A pesar de que ya concluyó el cómputo de los votos de la jornada electoral del pasado domingo 14 de noviembre, Genoveva Huerta Villegas no ha emitido ninguna postura al respecto.

El día de ayer, “Acción con Futuro”, planilla que representa Huerta Villegas, denunció un presunto fraude, por las irregularidades en el proceso electoral, por lo que no reconoció los resultados preliminares que dan el triunfo a su adversaria.

Les comparto mi postura respecto a la jornada del día de ayer. 👇🏼 pic.twitter.com/nE2xdaw8hu — Genoveva Huerta (@GenovevaHuerta) November 15, 2021

Por ahora, se mantiene a la espera de que la Comisión Organizadora de la Elección del PAN pueda resolver todas estas irregularidades y se legitime el resultado.

Foto: Agencia Enfoque

