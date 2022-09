Maratón de Boston incluirá categoría para atletas no binarios

El maratón de Bostón incluirá una categoría para atletas no binarios en su edición del próximo año. Así no anunció la Asociación Atlética de Bostón (BAA por sus siglas en inglés) el pasado lunes 19 de septiembre.

Los atletas que no se sientan identificados con el género masculino o femenino podrán inscribirse en esta categoría para la próxima edición del maratón de Boston que se disputará en abril de 2023. La medida representa un cambio histórico para el maratón más antiguo de la época contemporánea. Se disputó por primera vez en 1897.

Asimismo, la BAA informó que trabaja para ampliar las oportunidades para las personas no binarias. Esto no solo en el maratón de Boston, sino también en las otras carreras de la asociación que incluyen un 5 y 10 kilómetros y un medio maratón.

Las inscripciones para la 127 edición del maratón de Boston ya se encuentran abiertas. Se espera una participación de 300 mil personas en la carrera larga que se celebrará el 17 de abril de 2023. Los atletas no binarios pueden presentar sus solicitudes de inscripción si han completado un maratón antes.

«Si bien actualmente no tenemos estándares de calificación para los atletas no binarios, trabajamos en formas en que los participantes no binarios sean aceptados en el evento», asegura la organización en su página web.

Foto: Agencias

