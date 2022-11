«Marchamos como hace 30 años», dice Barbosa a AMLO

“Como hace 30 años, aquí estamos en la calle”, dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, cuando saludó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la marcha en apoyo a la Cuarta Transformación, del domingo.

En videoconferencia, Barbosa Huerta destacó la muestra de apoyo de la gente y de los poblanos que participaron en el llamado del mandatario federal para festejar cuatro años de gobierno de Morena.

El mandatario recordó que antes de iniciar el movimiento en el Ángel de la Independencia, se encontró con López Obrador, a quien saludó con afecto y recordaron las marchas que vivieron juntos hace años.

“Yo estaba en mi silla de ruedas porque no puedo avanzar al mismo nivel (…) cuando alguien le dijo que (yo) estaba ahí, él (AMLO) se desplazó hacia donde estaba. Pero en medio del tumulto, que se volvió un enorme caos, se arremolinó la gente, y cuando estuvimos frente a frente, él, viniendo hacia mí, me da la mano, nos las apretamos y le dije: licenciado (…) , como hace 30 años, aquí estamos en la calle. Y nos estamos apretando la mano y él me contesta: sí, Miguel, como hace 30 años aquí estamos en la calle”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla