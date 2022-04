Marchan y exigen localización de Claudia Andrea Ramos Andrade; denuncian omisiones de Fiscalía 

La Colectiva Mujeres Unidas de Puebla y familiares de Claudia Andrea Ramos Andrade, desaparecida el pasado 25 de junio en Cuautlancingo, marcharon en en Puebla exigiendo su pronta localización.

A 10 meses de su desaparición, su familia señaló que las investigaciones no tienen avances de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

“Realmente es una impotencia la que tengo, de no tenerla, de no saber nada. Y todavía de sentirme mal, sentirme amenazada porque he recibido llamadas para que lo dejara porque sino iban por mí o mis hijos. Me alejé porque Fiscalía iba a atender el caso y ahora resulta qué no hizo nada y no tengo nada”, dijo la madre, Guadalupe Andrade.

Informó que en el caso de su hija se abrieron dos expedientes, uno de ellos que ya no existe ni las pruebas o grabaciones que eran parte de la investigación, aunado a que una de las asesoras jurídicas en el caso renunció en septiembre de 2021.

Recordó que sospechan de dos de sus exparejas de Claudia, debido a que uno la había agredido. En tanto, el otro la había buscado recientemente y los habían visto juntos.

La protesta recorrió el zócalo de Puebla hasta la FGE, donde demandaron que terminen las omisiones y den resultados a las investigaciones.

Foto: Archivo de El Ciudadano México

