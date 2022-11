Marché el domingo, porque el INE está en peligro: Eduardo Rivera

«El INE está en riesgo» afirmó el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez al explicar su participación en la «Marcha por la democracia» del pasado 13 de noviembre en la Ciudad de México.

El alcalde panista señaló que acudió a la Ciudad de México por cuestiones «familiares y personales», pero aclaró que él no se manifestó en contra del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

«Por razones familiares y personales no me encontraba en la ciudad de Puebla pero decidí acudir como muchos mexicanos por mi propio pié, no a manifestarme contra un gobierno, sino, a manifestarme a favor de la democracia en este país»

Eduardo Rivera Pérez