Margarita Zavala sí podrá participar y votar reforma eléctrica

Por mayoría de votos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados rechazó la petición de Morena para excusar a las diputadas Margarita Zavala (PAN) y Edna Díaz (PRD) de la votación de la reforma eléctrica, por presuntos conflictos de interés.

En una reunión a puerta cerrada, los coordinadores parlamentarios determinaron que en ninguno de los casos hay conflictos de interés. Morena y sus aliados tiene mayoría calificada al interior de la Jucopo, sin embargo, solo Morena apoyo la propuesta de sus diputados, pues incluso Partido del Trabajo y Partido Verde rechazaron vetar a Zavala y a Díaz.

🗨️ Solicitan a @Mzavalagc y a @EdnaDiazMx que se excusen de participar en la discusión y votación de la #ReformaEléctrica, ninguna aceptó pic.twitter.com/bxihQloTLu — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 17, 2022

Antecedentes

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, turnó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, las solicitudes de las diputadas Andrea Chávez Treviño (Morena) y Lilia Aguilar Gil (PT), para que las diputadas Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) y Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) se excusen de votar y participar en la discusión de la reforma en materia de energía.

Lo anterior, dijo Gutiérrez Luna, para que se analicen las solicitudes y en el transcurso del día de hoy se emita un dictamen sobre los temas.

Aclaró que no existe un procedimiento establecido en el Reglamento o en la ley que tenga que ver con un tema de excusa.

Precisó que “el artículo 260, numeral cuatro, del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece que, para atender una situación no prevista en el Reglamento, el presidente podrá dictar una resolución de carácter general siempre que haya una opinión favorable de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política; por lo tanto, se decreta un receso para generar esa opinión”.

Previamente, informó que el 11 de abril la Presidencia de la Mesa Directiva recibió un comunicado donde la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo realiza diversas manifestaciones, en una foja, y “la Presidencia turnó dicha comunicación a la Dirección Jurídica para que emitiera un dictamen sobre las consideraciones y las manifestaciones que realizó la diputada Zavala”.

Conflicto de Interés

Indicó que el 12 de abril esta Presidencia fue notificada de las consideraciones jurídicas emitidas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, concluyendo que la opinión que se emitía, con base en las manifestaciones realizadas por la diputada Zavala, no advertían un conflicto de interés.

🔴 #ReformaEléctrica | Los diputados de #Morena piden que no participe la panista @Mzavalagc, por conflicto de intereses pic.twitter.com/um9hFPzbMg — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 17, 2022

En la sesión presencial, la secretaría de la Mesa Directiva dio lectura al documento presentado por la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo y a la respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Desde su curul, la diputada Andrea Chávez Treviño (Morena) solicitó a la Mesa Directiva reciba una solicitud para que la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo “se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de interés al haber recibido millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola, me refiero a Avangrid”.

“Yo le voy a hacer llegar pruebas contundentes en donde se acredita que la diputada federal recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola”, agregó.

El diputado Gutiérrez Luna dijo que “esa documentación que usted hará llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva se turnará nuevamente a la Dirección Jurídica para que ésta emita una consideración sobre el sentido de la documentación que usted manifieste”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) indicó que hizo llegar a la Mesa Directiva dos oficios para solicitar la excusa, a fin de que no solo no voten, sino que no participen en esta discusión, por conflicto de interés, las diputadas Margarita Zavala Gómez del Campo y Edna Gisel Díaz Acevedo.

Foto: Twitter

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com