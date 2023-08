Mario Delgado asegura que encuesta de Morena «es 100% auditable»

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que no se pueden manipular las encuestas que ayudarán a definir al candidato de ese partido a la Presidencia de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Fernández Noroña ve a Ebrard ya en Movimiento Ciudadano

También destacó que la “encuesta madre” la realizará Morena y que las firmas sorteadas harán encuestas espejo bajo una supervisión constante.

Delgado invitó a aspirantes y militantes a confiar en el proceso, pues «no fue Morena quien propuso a las encuestadoras sino los propios candidatos» a la Coordinación de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Cuatro empresas fueron seleccionadas para levantar una encuesta espejo, pero bajo “un proceso supervisado constantemente”, enfatizó Delgado en entrevista radiofónica con Denise Maerker.

«Se vuelve 100% auditable (la encuesta). No hay manera de que una encuestadora amiga me prometa que me va a dar el gane, pues probablemente va a quedar mal porque no tiene margen en ningún momento de manipular o cambiar el resultado», dijo el dirigente de Morena

Sorteo fue transparente; se respondió a inconformidades

El pasado jueves, en la selección de las encuestadoras, los aspirantes Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán López expresaron inconformidad con algunas de las empresas seleccionadas

El dirigente de Morena recalcó que el partido utilizará las encuestadoras que los aspirantes propusieron, a sobre cerrado, el día que firmaron su registro.

«Ningún aspirante podría llevarse dos encuestadoras; tendrían que ser cuatro encuestadoras de cuatro aspirantes diferentes”, explicó.

Delgado señaló que la inconformidad de los tres aspirantes se presentó por el criterio de “resultados distorsionados” con el que se analizó a las empresas sugeridas.

Delgado aseguró que el sorteo fue transparente, pero que “no se vale que como yo no salí, ya no firmo. Eso es lo que está mal”.

El equipo de Ricardo Monreal anunció este 18 de agosto que cedió el espacio de su firma encuestadora para que la propuesta del equipo de Marcelo Ebrard pudiera ser incluida.

En un mensaje en sus redes sociales, Alejandro Rojas Díaz-Durán, escribió lo siguiente: “Les quiero informar que, como representante de Ricardo Monreal, hemos informado al presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador Alfonso Durazo, y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que hemos decidido declinar de nuestra empresa encuestadora. Esto para que se sustituya por la que propuso Marcelo Ebrard, a través de su representante, la senadora Malú Micher, con el objetivo de contribuir a la unidad de nuestro movimiento”.

Como representante de @RicardoMonrealA, debo señalar que el proceso de insaculación de las encuestadoras para la selección de la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la #CuartaTransformación fue conducido y llevado con total transparencia.



Es importante aclarar… — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) August 18, 2023

Definen nombre de las cuatro encuestadoras

Cerca de la media noche de este jueves 17 de agosto se definió el nombre de las cuatro empresas que harán las encuestas “espejo” de la “encuesta madre” que hará Morena.

Mario Delgado informó que será el próximo miércoles 6 de septiembre cuando se hagan públicos los nombres de las encuestadoras, para “evitar presiones».

Cómo se eligió a las encuestadoras

En un comunicado de prensa emitido la tarde del viernes 18 de agosto, Mario Delgado explicó que el sorteo de las firmas encuestadoras se realizó ante el notario 250 de la Ciudad de México, Antonio López Aguirre, quien dio fe y realizó la apertura de los sobres que la y los aspirantes entregaron al momento de su inscripción al proceso interno.

Cada opción de encuestadora fue introducida en una urna transparente por los representantes y, posteriormente, el notario sacó una por una para establecer un orden de prelación del 1 al 10. De igual manera, otra regla fue que ningún aspirante podía tener insaculadas las casas encuestadoras que propusieron.

Una vez determinadas las cuatro opciones, se procedió a firmar el acta de la reunión. “No se trata de un acuerdo. El acuerdo es el que estableció el Consejo Nacional. La firma es del acto protocolario que tuvimos”, precisó Delgado.

El dirigente agregó que las encuestas “espejo” servirán para dar certeza al proceso. La Comisión de Encuestas- de Morena- determinará el mismo marco muestral, por lo que serán comparables e idénticas. Enfatizó que las empresas “no tienen margen de operación, en ningún momento, de manipular o cambiar el resultado. Estamos cien por ciento blindados”, subrayó.

Mario Delgado llamó a la y los aspirantes a que tengan confianza en el proceso, pues será cien por ciento auditable.

“Al inicio de la jornada de cada levantamiento los representantes van a firmar las boletas; tendremos una urna transparente (…); al final de la jornada se meterán en un sobre las boletas, se sellarán y firmarán el sobre los representantes. Durante el conteo estarán los representantes; las boletas pueden ser recontadas y todas estarán firmadas. Es cien por ciento auditable [pues]es un proceso vigilado”, concluyó.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com