Mario Riestra niega relación con líder de ambulantes “Fuerza 2000”

El diputado federal por Puebla, Mario Riestra Piña negó tener relación con Federico, alias “El Fede”, líder de la organización de vendedores ambulantes “Fuerza 2000”, detenido el pasado 12 de enero en el estado de Oaxaca, por su presunta participación en diversos actos delictivos sucedidos en el Centro Histórico.

Después de hacerse públicas unas imágenes en las que aparecen juntos el panista y el líder ambulante, Riestra Piña negó tener relación con el ahora detenido, argumentando que esas fotos son parte de una guerra sucia en su contra.

“Son fotos de hace tres años, a mí me invitaron a un evento y ahí coincidí con él, yo no lo conozco y no tengo ninguna relación con él. Espero que se investiguen las presuntas irregularidades y que se haga justicia. Es evidente el fin político de quienes hacen uso de esas imágenes que están descontextualizadas y que no son recientes”, mencionó.

Mario Riestra Piña

Diputado Federal