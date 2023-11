¿Más cobros?, Congreso de Puebla avalará DAP en los municipios

El presidente del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, adelantó que el Poder Legislativo aprobará el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) a todos los municipios que lo soliciten en su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.

En entrevista, afirmó que la legalidad del derecho no está a discusión, pues hay una fórmula establecida que fue revisada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, junto con los 217 ayuntamientos del estado.

El también coordinador de la bancada morenista declaró que los diputados cumplirán con su «obligación» de aprobar el DAP a los municipios que lo soliciten, al considerar que la recaudación apoya las finanzas de los municipios.

Eduardo Castillo aseveró que el cobro del DAP será propuesta de cada ayuntamiento, por lo que los diputados no pueden incorporar o frenar a los alcaldes que busquen este ingreso.

«A ver, ya no es debate, ya la Secretaría de Finanzas con los 217 municipios ya hay una fórmula que se les ha explicado a ellos, el DAP no depende de nosotros, no es a solicitud de ningún diputado, es a solicitud de los presidentes municipales; seguramente este año lo estarán solicitando y nuestra obligación como diputados y como Congreso estaremos aprobándolo para que puedan financiarse»

Eduardo Castillo López

Presidente del Congreso de Puebla