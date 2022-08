Más de 23 mdp obtenidos por ‘descacharización’ sería para videovigilancia: Gerente del Ayuntamiento

Adán Domínguez Sánchez, gerente del ayuntamiento de Puebla, indicó que los 23 millones 483 mil pesos obtenidos por el municipio durante la subasta de vehículos chatarra serán invertidos en más equipos de seguridad.

El funcionario explicó que los recursos recaudados por la venta de cinco mil 602 automóviles abandonados en el corralón municipal serán destinados a la adquisición de equipos de videovigilancia.

En más de una ocasión, enfatizó que, con estos dispositivos, se reforzará la videovigilancia en la ciudad para mejorar las condiciones de seguridad de los poblanos.

A su vez, adelantó que en los próximos días la Secretaría de Administración y la Tesorería municipal comenzarán a elaborar un análisis de los vehículos del ayuntamiento para desincorporar los automóviles que ya no sirvan.

Indicó que dichos vehículos también podrían ser puestos a la venta como parte del programa de descacharización.

Por otra parte, Domínguez Sánchez evitó pronunciarse al ser cuestionado sobre sus aspiraciones de cara al proceso electoral de 2024.

Aseguró que está enfocado en sus funciones al frente de la Gerencia del ayuntamiento, sin embargo, no descartó la posibilidad de contender por algún cargo de elección popular.

«La responsabilidad que el presidente me ha dado es mi objetivo y no hay otro tema en mi cabeza más que trabajar bien y de manera adecuada para el proyecto del presidente Eduardo Rivera, ahorita en este momento yo estoy totalmente concentrado en esta responsabilidad que me ha dado el presidente»

Adán Domínguez Sánchez