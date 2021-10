Más de 45 mil desparecidos estarían en Semefo o fosas comunes: Encinas

Por Noé Zavaleta/APRO

Xalpa, Veracruz. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que de los 91 mil desaparecidos en México, la mitad podrían encontrarse en los Servicios Médicos Forenses (Semefo) o bien en fosas comunes.

“Una cifra que no es un número estadístico, sino es un dato que habla de seres humanos y rebasa las 91 mil personas no localizadas en México desde 2006 a la fecha, y es mayor la tragedia cuando entre 32 mil y 42 mil de las personas que están reportadas como desaparecidas o no localizadas podrían encontrarse en los servicios forenses o las fosas comunes en el país”

Alejandro Encinas Rodríguez

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

de la Secretaría de Gobernación