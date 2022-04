Más de un millón de alumnos regresan a clases; no necesitan usar uniformes

Por Jesús Arróniz y Alexis Lira

La Secretaría de Educación notificó el regreso tota en Puebla de un millón 647 mil 401 estudiantes poblanos a las aulas para concluir satisfactoriamente el ciclo escolar 2021-2022.

En las instituciones no deberán negar la entrada a los alumnos que no porten uniforme escolar, así lo indicó el secretario de Educación estatal, Melitón Lozano Pérez, quien refirió que el cubrebocas sí es una medida obligatoria para este regreso a clases presenciales en su totalidad.

En el Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz, al sur de la ciudad, algunos profesores tomaron la temperatura y les proporcionaban gel antibacterial a sus alumnos como parte de las medidas sanitarias.

Los estudiantes dijeron estar contentos de regresar a clases y volver a ver a sus compañeros, pese a querer más días de vacaciones.

Ángel, alumno de tercer año de primaria, comentó que desde hace dos años no ve a muchos de sus amigos, porque no coincidieron en el modelo híbrido.

No obstante, su madre Berenice se dijo preocupada de que su hijo pudiera contagiarse de covid-19, por eso ha tratado de explicarle nuevamente la importancia de las medidas sanitarias.

«Yo creo que ya era necesario que regresen bien a clases para su desarrollo, el convivir con otros niños es bueno, pero sí me angustia un poco que pueda contagiarse, en casa le hemos dicho que no debe quitarse su cubrebocas para nada».

En tanto, la asistencia de los menores no fue la mejor, pues algunos padres y docentes referían que en este primer día de clases muchos alumnos no fueron a la escuela.

Al respecto, Guadalupe, de las profesoras de primaria, afirmó que muchos de sus alumnos faltaron a clases, aunque explicó que podría ser por dos factores, el primero, indicó es derivado de que muchos padres siguen creyendo que sus hijos continúan con el modelo híbrido.

Dijo, que el segundo motivo se debe a que muchos padres no llevan a sus hijos el primer día de clases, porque tienen la creencia de que «no se hace nada».

El secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, indicó que hubo diferentes reportes por parte de los padres de familia, quienes acusaron que algunas escuelas de educación básica y media superior no dejaron entrar a los alumnos, porque no portaban el uniforme.

“Hoy recibí un conjunto de reportes donde me dicen en tal escuela no les permitieron la entrada, porque no llevaban uniforme, inmediatamente el director de nivel se comunica con el director y le instruye que por favor favorezca el ingreso independiente si lleva uniforme o no, porque en este momento no podemos limitar el acceso a la educación, por la forma en cómo va vestida, se privilegia el aprendizaje”.

Melitón Lozano Pérez

Secretario de Educación Pública Estatal