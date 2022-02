Mascotas de Ucrania sufren por la invasión militar de Rusia

La invasión militar de Rusia a Ucrania provocó que miles de personas comenzaran a buscar la manera de salir de su país. Este conflicto bélico desató un éxodo en el se vieron involucradas miles de familias y también mascotas. Las personas se llevaron a perros y gatos porque sus vidas también estaban en riesgo. No abandonaron a las mascotas de Ucrania durante la guerra.

“La guerra toca a todos,

sin distinción de especie”.



Familias y mascotas refugiadas en el Metro de Kiev. 🥺🐶🤍



Dios los bendiga y proteja. 🙏🏼 pic.twitter.com/cL5oBm6iFm — Sandra 🌈🕉️✨ (@Sandraprami2) February 25, 2022

Más de 100 mil personas abandonaron sus hogares y decenas de miles se marcharon de Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa. Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte. Entre el caos y la confusión, muchos se reunieron en una estación del metro en Kharkiv, la cual sirve como refugio antibombas. En este lugar tratan de proteger a las mascotas de Ucrania.

En redes sociales circulan cientos de imágenes en las que se pueden observar cómo las personas trasladan a las mascotas de Ucrania. Llevan a perros y gatos en los brazos o en cajas transportadoras porque se rehúsan a dejarlas en medio del peligro.

Países como Polonia modificaron ya sus reglas para que las personas puedan salir de Ucrania y refugiarse con sus animales de compañía. Caso que no ocurre con México, pues la Embajada no permite que los mexicanos salgan de este país europeo con sus mascotas. La dependencia argumentó que no había presupuesto suficiente para el traslado de los animales.

Ni en tiempos de guerra se abandonan a nuestras mascotas.

Ellos son parte de la familia y no se abandonan NUNCA!

Muy lamentable lo que esta sucediendo en #Ucrania #OremosPorUcrania por la paz mundial. NO a la guerra!#FelizMiercoles pic.twitter.com/ep1BDTM4n5 — Escritor de la Vida: LA VIDA SOLO PASA UNA VEZ (@Escritorjlvq) February 24, 2022

En tanto, veterinarios y escuelas de adiestramiento canino de Ucrania pidieron a los ciudadanos no abandonas a sus animales de compañía. Recomendaron abastecerse de agua potable y comida, lo suficiente para un mes, y no pasearlos sin correa. También pidieron tener a la mano la documentación de los animales y contar con un botiquín de primeros auxilios.

Imágenes: Agencias

