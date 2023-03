Matrimonio infantil en México alcanzará los 22 años de cárcel

El Senado de la República avaló tipificar como delito el matrimonio infantil que alcanzará unsa sanción mínima de 8 a 15 años de cárcel, así como multas por más de mil días de trabajo.

Pero si la víctima es integrante de una comunidad indígena o comunidad afromexicana, la pena será de 12 años hasta 22 años y medio.

La prohibición de la cohabitación forzada de menores de 18 años de edad logró ser avalada con 90 votos a favor y cero en contra.

De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda, más de 230 mil niñas de entre 12 y 17 años de edad, estaban casadas unidas en 2020.

Diferentes senadores expusieron su opinión respecto los matrimonio infantiles que aún prevalece en México, especialmente en los pueblos, bajo la modalidad de usos y costumbres.

Por otra parte, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín comentó que hay casos donde las jovencitas se ven forzadas, por sus familias, para prestar favores sexuales con el propósito de mantener su hogar.

«Este flagelo ocurre y se ceba en las mujeres fundamentalmente. Así es que no haya para dónde hacer: no solamente tenemos que aprobarlo, sino asegurarnos su rápida difusión y que su aplicación no dependa del puro interés de satisfacer las necesidades electorales»

Jorge Carlos Ramírez Marín

Senador priista