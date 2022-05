May the 4th be with you: ¿Por qué el 4 de mayo se considera el día de Star Wars?

Desde hace algunos años el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars para rendir homenaje a una de las franquicias del cine más populares de la historia. «May the 4th be with you» es la frase que usan los fanáticos de la saga en medio de estas celebraciones.

El May the 4th be with you marca una celebración de todo lo que se relaciona con Star Wars. Aunque la fecha no coincide con la del primer estreno, este día se adoptó por la relación que se genera con una de las frases más populares de la saga «May the forece be with you».

Este evento mundial se impulsó por la cadena de cines canadiense Toronto Underground Cinema. La celebración inició con una proyección de todas las películas de Star Wars, durante un gran evento en 2011.

Sin embargo, existe otra versión que indica que la celebración surgió a raíz de una publicación del 4 de mayo de 1979 en el periódico inglés «London Evening News». En ella, miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Tatcher por ser electa como primera ministra.

«May the 4th with you, Maggie. Congratulations». (Que el cuatro de mayo esté contigo, Maggie. Felicidades), decía el escrito que daría lugar al icónico juego de palabras.

El día de Star Wars se celebró de manera extraoficial durante décadas hasta 2019, cuando los legisladores de California votaron para declarar el 4 de mayo como día de la franquicia. Esto también en reconocimiento a la apertura de Galaxy’s Edge en Disneyland.

Mayo es un mes notable para el mundo de Star Wars. La primera película de la saga se estrenó el 25 de mayo de 1977. Además, su creador, George Lucas, celebra su cumpleaños el 14 de mayo.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com