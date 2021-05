Me mandan mensajes de “pélate porque te van a encarcelar”, denuncia Claudia Rivera

Claudia Rivera Vivanco, la candidata de Morena a la alcaldía de Puebla, aprovechó su transmisión matutina para denunciar de manera pública una serie de mensajes sobre amenazas de persecución y hasta encarcelamiento tras las elecciones.

“Ahora me empezaron a llegar algunos de estos mensajes, no sicilianos porque han sido muy directos; diciéndome que me van a perseguir o que me van a encarcelar en cualquiera de los escenarios, ganando o perdiendo. ‘Si pierdes pélate porque te van a perseguir, te van a encarcelar. Y si ganas, pélate igual’”.

Claudia Rivera