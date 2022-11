Médico legista de la FGE de Morelos defiende necropsia de Ariadna Fernanda

Este jueves 10 de noviembre, la médico legista de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Jazmín Herrera Soto en conferencia de prensa defendió la necropsia que se realizó al cuerpo de Ariadna Fernanda tras ser encontrada en la carretera de Tepoztlán, en Morelos, destacando que no es válido realizar una re-autopsia.

«Una re-autopsia no existe, no se puede hacer un procedimiento sobre otro procedimiento, (…) porque una autopsia, la definición lo dice, es la descripción externa del cadáver y la apertura con la disección de órganos. Eso ya fue realizado, no puedes volver a hacer una apertura porque ya está abierto»

Jazmín Herrera Soto

Médico legista de la FGE de Morelos