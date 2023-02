Médicos cubanos en México brindan más de 200 mil servicios: Salud

El titular de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció la labor de médicos de Cuba en México, quienes durante 2022 brindaron 242 mil servicios, de los cuales 110 mil 246 fueron consultas de especialidad en 10 estados.

Al participar en la Reunión Bilateral México-Cuba, Salud IMSS-Bienestar, que encabezaron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el secretario de Salud dio a conocer que las y los médicos cubanos han coordinado en nuestro país servicios de laboratorio con la realización de 46 mil 191 análisis y 41 mil 418 estudios radiológicos, que prácticamente no se hacían en hospitales mexicanos.

Señaló que, en enero, la productividad creció aún más con 43 mil 700 servicios prestados, y explicó que, derivado de la compra consolidada de medicamentos realizada por México para 2023-2024, fueron adjudicadas a Cuba 19 claves en los rubros de anestesiología, neumología, oftalmología y para el tratamiento del cáncer, con un monto máximo de mil 576 millones 113 mil 359 pesos mexicanos.

El secretario de Salud agradeció la hermandad de la República de Cuba con la labor de las y los trabajadores de la salud: profesionales de la medicina y de la ciencia, como resultado del acuerdo de cooperación en la materia efectuado en mayo de 2022.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, agradeció al presidente de Cuba su solidaridad con el apoyo de especialistas que atienden a población de escasos recursos, como parte del convenio de colaboración entre ambos países para atender el déficit de personal de salud.

Señaló que han llegado a México 610 médicas y médicos especialistas, tras el acuerdo que se concretó en julio de 2022 con los Servicios Médicos Cubanos del Ministerio de Salud de ese país.

Dijo que este personal de salud labora en 29 especialidades de alta demanda como medicina interna, pediatría, cirugía general, medicina familiar, oftalmología, nefrología, terapia intensiva, imagenología, cardiología, dermatología y otorrinolaringología.

Zoé Robledo dijo que las y los médicos cubanos se encuentran en grandes hospitales generales y civiles, así como en pequeños hospitales comunitarios “en donde muchas veces su llegada significó la primera vez que había ahí un médico especialista de planta y listo para atender a las personas que menos tienen”.

Indicó que están distribuidos en 12 estados del país, en las ciudades y en las zonas más alejadas como La Mesa del Nayar, en Nayarit; La Montaña de Guerrero, la Costa Chica de Oaxaca, el desierto de Baja California Sur; Cananea, Sonora; Tlaxcala, Colima, en la Tierra Caliente de Michoacán, en la Huasteca Alta de Veracruz, en Zacatecas, Morelos y Campeche.

Refirió que en mayo de 2022 se lanzó una convocatoria para especialistas, y de 14 mil 423 vacantes, se logró cubrir 21.2 por ciento.

Señaló que el modelo privatizador durante décadas apostó por la derrota del sistema público de salud al no invertir lo suficiente en la formación de profesionales de la salud, “pero no contaban, no recordaban o no sabían de esta bella historia de solidaridad entre nuestros pueblos”.

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reconoció la estrecha relación vinculada con el desarrollo de la ciencia y en el ámbito sanitario.

Destacó que la cooperación abarca atención médica, formación de recursos humanos, asesoramiento de profesionales en atención primaria e intercambio académico en especialidades como oncología, cardiología, nutrición y salud mental, entre otras.

Portal Miranda detalló que 603 estudiantes de México se preparan en aulas de Cuba; de ellos, 509 en pregrado y posgrado.

Recordó que en mayo de 2022 se firmó el acuerdo de cooperación en materia de salud, que representó un paso imprescindible para el fortalecimiento de los vínculos entre las dos naciones. Como resultado, la brigada cubana ha atendido 167 mil 964 pacientes, de los cuales 33 mil 361 son del área pediátrica; practicaron siete mil 365 intervenciones quirúrgicas y atendieron mil 347 partos, entre otros servicios.

Portal Miranda expresó satisfacción porque las y los profesionales de la salud de su país laboran en los municipios y localidades donde más se necesita.



