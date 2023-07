Morena tiene amplia ventaja y no hay motivo para agredir a nadie: : AMLO

En la sección «No lo digo yo», de su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles 26 de julio dos encuestas en las que Morena aparece con una clara ventaja sobre la oposición, rumbo a la elección de 2024.

De acuerdo con las mediciones de las firmas Covarrubias y Enkoll (realizada para el diario El País) Morena tiene amplia ventaja sobre la oposición (PAN, PRI, PRD) en preferencia electoral.

En la primera de las encuestas, Morena registra 49 % contra 19 % del frente opositor y 7% de Movimiento Ciudadano. En la segunda, Morena registra 60 % de preferencia efectiva por 14 % del PAN.

El presidente preguntó si teniendo esos resultados “¿por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN?».

López Obrador dijo que la dos encuestas no se difundieron en medios tradicionales, “que están apostando a otra cosa, a crear una situación virtual; a querer meter en el imaginario colectivo algo que no existe, con la técnica de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ya no funciona eso, no funciona la manipulación mediática».

Advirtió el mandatario que no entraría al detalle de las encuestas para no incurrir en una falta, en alusión a la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) de que no hablara de elecciones en sus conferencias mañaneras.

El mandatario federal dijo que espera que el INE ni el TEPJF lo sancionen.

Subrayó que menciona las encuestas “para que se reafirme el que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo (para agredir a opositores), además de que somos respetuoso de los derechos de los demás, además de que somos pacifistas. Políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie».

«Pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, no hay nada, al contrario, parafraseando a Juárez: el triunfo de la reacción de moralmente imposible», dijo.

