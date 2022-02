Melitón Lozano responde “no puedo intervenir en conflicto UDLAP”

Un representante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) entregó una copia del exhorto de liberación del campus a Melitón Lozano Pérez, titular de la Secretaría de Educación estatal, al salir de su comparecencia.

Este martes, 1 de febrero, el secretario de Educación estatal rindió su comparecencia en el Congreso del Estado, y al concluir el evento, fue increpado por un representante de la comunidad UDLAP.

Esto para entregarle al funcionario la copia de la resolución legal emitida por el juez 24 de lo civil de la Ciudad de México, en el que se exhorta a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada liberar las instalaciones universitarias.

Al respecto, la diputada panista, Aurora Sierra cuestionó a Melitón Lozano durante su comparecencia, su labor en torno al conflicto de la universidad ubicada en la zona de Cholula, a lo que respondió que “no puede intervenir” en el conflicto legal.

Se declaró preocupado por lo sucedido, pero argumentó que ni la Secretaría de Educación, ni el gobierno del estado tienen injerencia y que no son parte del conflicto, al ser un problema de carácter privado que viene de años atrás.

“Este problema tiene antecedentes, es decir viene de años atrás, no fue provocado por este gobierno ni por esta secretaría, hay partes en litigio, que ya están en los tribunales, y aunque quisiera esta secretaría intervenir, no podría estar por encima de las resoluciones del tripulares. Es importante decir que el gobierno no es parte del conflicto, es una situación de carácter privado donde está secretaria no tiene injerencia”.

Melitón Lozano Pérez

Titular de Secretaría de Educación de Puebla