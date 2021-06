Los mexicanos perciben menos corrupción en administración AMLO

En el marco de la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que en su gobierno ya no hay corrupción.

Destacó que el combate a la corrupción avanza como lo planeó desde el principio de su administración.

López Obrador presentó estadísticas del Inegi sobre una percepción de la corrupción a la baja en distintas instancias del gobierno federal.

“Vamos avanzando en el combate a la corrupción como lo planeamos, lo concebimos desde el inicio; de modo que no hay corrupción, no se permite en el gobierno, en cuanto a lo que corresponde a las decisiones que se toman; ha habido casos, denuncias y no han quedado impunes»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México